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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atilla Altıner kimdir?

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AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atilla Altıner kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bayrampaşa Belediye başkan adayı Atilla Altıner oldu. Peki Atilla Altıner kimdir? İşte Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atilla Altıner'in biyografisi.

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olup, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Milli Selamet Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

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