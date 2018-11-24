Ak Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir?
AK Parti'nin yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkan adayı, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak oldu. Peki, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Bayburt Belediye Başkan adayının Fatih Yumak olduğunu açıkladı. Peki, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir?
FATİH YUMAK KİMDİR?
Fatih Yumak, 1984 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'a tamamlayan Yumak, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimini Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Yumak, ticaretle uğraşıyor.
MÜSİAD Bayburt Şubesinin kurucu başkanlığını yapan Yumak, 2017 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine atandı.
Yumak, evli ve üç çocuk babası.
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