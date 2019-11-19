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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (DHA)
19.11.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam görevinden istifa etti

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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam görevinden istifa etti

Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı görevine 13 Aralık 2018'de getirilen Ahmet Sağlam, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı ile görevinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Sağlam, tekrar aday olmayacağını söyledi.

Sağlam, açıklamasında şunları söyledi:
"13 Aralık 2018'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle göreve geldiğim günden bugüne milletimize olan inancımız ve dava ruhumuzla hareket ettik. Yeni dönemde aday olmayı düşünmüyorum. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun yeni başkan arkadaşımızın başkanlığında önümüzdeki delege ve kongre sürecinde yeni yapılanmanın sürdürülmesinin daha etik olduğu düşüncesiyle müsaade istedim. Genel Merkez ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 19/11/2019 tarihi itibariyle istifamı sunmuş bulunmaktayım. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklendiği misyonu gücümüz oranında ilimizde görev süremiz boyunca taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca yanımda hissettiğim tüm teşkilatımıza, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın her bir bireyine ve milletimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm teşkilatımıza ve milletimize hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çıktığım yolda gerek Cumhur İttifakı kurduğumuz MHP İl Başkanına, gerek CHP İl Başkanına, gerekse İYİ Parti İl Başkanına ve ilçe başkanlarına da gösterdikleri samimiyet ve davranışlarından dolayı teşekkür ederim."

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