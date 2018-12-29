AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Mehmet Umur kimdir?
Mehmet Umur kimdir sorusunun yanıtı, AK Parti Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı olan Mehmet Umur'un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mehmet Umur kimdir?
Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı.
Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir.
Umur, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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