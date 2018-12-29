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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır kimdir?

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AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bahçelievler Belediye başkan adayı Hakan Bahadır oldu. Peki Hakan Bahadır kimdir? İşte Ak Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır'ın biyografisi.

Ak Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak Hakan Bahadır'ın ismi açıkladı. İlçede yaşayan vatandaşlar Hakan Bahadır'ın biyografisini merak ediyorlar. Peki Hakan Bahadır kimdir? İşte detaylar

Hakan Bahadır daha önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.
Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürümüştür. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır buradaki görevinden sonra özel sektörde sağlık yatırımları yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapmıştır.

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003 – 2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009 – 2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. 2011 yılında Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi çalışmalara imza atmıştır. 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yapmıştır. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında gerçekleşen Ak Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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