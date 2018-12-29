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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağrıcı kimdir?

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AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağrıcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı oldu. Peki Lokman Çağrıcı kimdir? İşte Ak Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağrıcı'nın biyografisi.

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı olan Lokman Çağrıcı'nın biyografisi merak ediliyor. Peki Lokman Çağrıcı kimdir? İşte detaylar

1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

Lokman Çağrıcı, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ÇAĞIRICI, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri’nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.

ÇAĞIRICI, 2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009’daki Yerel Seçimleri’nde, Bağcılarlıların yüzde 50’sinin oyunu alarak ikinci kez Belediye Başkanı oldu.

Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olan ÇAĞIRICI, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

ÇAĞIRICI, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.

ÇAĞIRICI, evli ve dört çocuk babasıdır.

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