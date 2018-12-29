AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir?
GeriGündem AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.12.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem oldu. Peki İsmail Erdem kimdir? İşte Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'in biyografisi.

İsmail Erdem 1959 yılında Sivas'ta doğdu.

1977 yılında MSP Kadıköy baş müşahidi olarak siyasete başladı. 1984 yılında Refah Partisi Kadıköy ilçe teşkilatında seçim işleri başkanı olarak yer aldığı İlçe yönetiminde 2 dönem seçim işleri, 2 dönem teşkilat başkanlığı yaptı.1991 Genel Seçimlerinde, Refah Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 1995 - 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisinde İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 Yerel Seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Parti İl Genel Meclis Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 2001 - 2004 yılları arasında AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde 1. Bölge SKM Başkanlığı yaptı.

İsmail Erdem, 2004 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü.

2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde, iki dönem üst üste Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevini devam ettirmektedir.

Başkan İsmail Erdem, aynı zamanda, 20.675 sporcu ile Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcuya sahip ikinci spor kulübü olan Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almakta;
Ensar Vakfı Genel Merkez 1 dönem yönetim kurulu üyesi
İstanbul Dostluk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği
Kurucusu olduğu Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı
Sivaslıların Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Platformu Başkanlığı ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

"Yerel Siyaset ve Belediyecilik" isimli bir kitabı bulunmakta, birikimlerini 2 dönem İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler Bölümü'nde Yüksek Lisans öğrencilerine aktarmıştır.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olup evli ve dört çocuk babasıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi duyurdu: 'Burada bir açıklama yapmam lazım'

Geçen yıl dünya ikincisi olmuştu... Şampiyon sporcuyu sevgilisi öldürdü

Konya'da yangın faciası! 4 çocuk hayatını kaybetti...