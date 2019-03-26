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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)26.03.2019 15:29
26.03.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: 4 soruma yanıt ver

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AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: 4 soruma yanıt ver

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 4 soruyu yanıtlamasını istedi. Taş, "1- Neden televizyona çıkmaktan kaçıyorsun? 2- Mal beyanını niçin açıklamıyorsun? 3- Makam imtiyazı kullanarak kendi arazine rant elde ettin mi? 4- HDP iltisaklı adaylar konusunda niçin sessiz kalıyorsun?"

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı özel açıklamada, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e yüklendi. Adayların açıklanıp seçim sathına girildiği günden bu yana aday Böcek'in sessizliğe büründüğüne dikkati çeken Taş, ilk sorusunda şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böcek'e kendi istediği kanalda, kendi istediği gazeteciyle açık oturuma çıkma davetinde bulunmuş ancak Böcek bu talep karşısında da suskunluğunu korumuştur. Şimdi soruyorum Sayın Böcek, hesap sorulacak makamın milletin önü olmasına rağmen neden sessizliğe bürünüyor? Yoksa kamuoyunun önünde Menderes Türel ile Antalya vizyonunu tartışmak ve hesap vermekten mi kaçınıyor? Böcek CHP mitinginde 'Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum' demesine rağmen neden gazetecilerin açık oturum tekliflerini geri çevirerek, kamuoyu önünde Sayın Türel ile karşı karşıya gelmekten çekinmektedir. Sayın Türel, Böcek'in istediği kanalda, istediği gazeteciyle açık oturuma çıkma davetinde bulunmuş ancak Böcek bu talep karşısında da suskunluğa bürünmüştür."

MAL BEYANINI AÇIKLAMIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in geleneği bozmayarak her seçim öncesinde olduğu gibi kendisine ve eşine ait mal beyanını geçen günlerde açıkladığına dikkati çeken İl Başkanı Taş, "Sayın Türel şeffaf siyaset adına her dönemde mal beyanını kamuoyuna açıklamasına rağmen Muhittin Böcek mal beyanını açıklamaktan neden kaçıyor? Bu konuda niye sessizliğe bürünüyor? Sayın Böcek bir taraftan 'Tarla çocuğuyum, traktör kullandım, camekanın içerisinden geldim, dolmuş şoförlüğü yaptım' diyerek adeta fakir edebiyatı yapıyorken diğer taraftan nasıl emlak kralı olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyor? Sayın Böcek'in mal beyanını açıklamamasının arkasında yatan bilinmeyen nedenler mi var? Sayın Böcek'in kamuoyunun bilmesinden çekindiği bir şeyler mi var?" diye sordu.

MAKAM İMTİYAZI KULLANDIN MI?

Aday Böcek ile ilgili sosyal medyada bir videonun dolaştığını belirten Başkan Taş, 3'üncü sorusunda şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Sayın Böcek'in sosyal medyada yer aldığı üzere, makam imtiyazı kullanmak suretiyle belediye arazisiyle kendi ailesine ait araziyi yer değiştirerek 20 trilyonluk rant elde ettiği iddialarını cevaplamaması da dikkat çekicidir. Belirtildiği üzere sayın Böcek ailesi ve kendine ait, 0,80 emsali düşük yoğunluklu bir araziyi, belediyeye ait 1.20 emsalli yüksek yoğunluklu bir arazi ile değiştirmiş midir? Bu değişimden 20 trilyon civarında bir rant elde etmiş midir? Şu ana kadar bu rant iddialarını da cevapsız bırakan Böcek, haksız şekilde elde ettiği gayrimenkullerin mal beyanında ortaya çıkmasından mı korkmaktadır?"

HDP İLTİSAKLI ADAYLAR

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 4'üncü sorusunda CHP aday listesinde yer alan HDP iltisaklı isimlere dikkati çekti. Taş, bu konuda şunları söyledi:

"CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Antalya caddelerinde 'terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen ve kardeşi PKK'nın arananlar listesinde yer alan Abdulbaki Karaağaç ve sosyal medya hesaplarında PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını paylaşan Mustafa İlhan'ın arkasında olduğunu tüm kamuoyuna açıklamıştır. Sayın Böcek yine bu konuda da sessiz kalmaktadır. Şimdi soruyorum Sayın Böcek'e bu isimlerin arkasında durmakta mıdır? Sayın Böcek, sen de il başkanın Ahmet Kumbul gibi Öcalan'a sempati besleyen bu isimlere kefil misin? Bu iki ismi Sayın Böcek içine sindirmiş midir? Bu isimler, CHP'ye kimler tarafından nasıl bir pazarlıkla verilmiştir.

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