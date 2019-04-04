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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

AK Parti Ankara'da oyların tekrar sayımını isteyecek

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AK Parti Ankara'da oyların tekrar sayımını isteyecek

AK Parti yarın saat 17.00'ye kadar İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacak. İl Seçim Kurulu'ndan 'tamam' denirse oylar Ankara'da yeniden sayılacak. Beklenen sonuç çıkmazsa, bu sefer AK Parti YSK'ya başvuracak.

AK Parti'nin İlçe Seçim Kurullarına yaptığı itiraz sonrasında 12 ilçede oylar yeniden sayılmış ve 1805 oy Mehmet Özhaseki hanesine yazılmıştı. AK Parti yarın 17.00'e kadar İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacak. 25 ilçede hem geçersiz oyların yeniden sayılması hem de tüm oyların yeniden sayılması için başvuru yapılacak.

İl Seçim Kurulu 'tamam' derse, Büyükşehir oyları tekrar sayılacak. Beklenen sonuç çıkmazsa, AK Parti İl Teşkilatı bu kez YSK'ya başvuracak. YSK bu başvuruların son noktası olacak ve verilen karar nihai olacak.

AK Parti Ankara’nın 25 ilçesinde ilçe seçim kurullarından büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri oylarının yeniden sayılmasıni istemişti. Müracatlar neticesinde 25 ilçenin 12'sinde yeniden sayım işlemleri gerçekleştirildi.

AK Partiden Ankara için son dakika açıklaması
AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması
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