AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki kimdir?
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki, açıklamaları gündeme gelmeye devam ediyor. 25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev alan Mehmet Özhaseki, daha önce bakanlık yapmıştı. Peki, Mehmet Özhaseki
Türk siyasetçi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 25 Mart 1957 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.
25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı. İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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