AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural kimdir?
Özlem Öztekin Vural kimdir sorusunun yanıtı, AK Parti Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı olan Özlem Öztekin Vural'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Özlem Öztekin Vural kimdir?
1978'de İstanbul-Adalar'da doğdu. Aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.
2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Vural, halen serbest avukatlık yapmakta olup evli ve 1 kız çocuğu annesidir.
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