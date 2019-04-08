AK Parti 31 Mart’ı değerlendirecek
31 Mart yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazlar ve yeniden sayım işlemleri devam ederken, AK Parti seçimden sonra ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısını bu hafta yapacak.
Yerel seçim sonuçları, YSK süreci ve itirazların değerlendirileceği toplantıda seçimin ardından hazırlanan rapor da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. AK Parti tekrar bir anket çalışması yaparak kıl payı kaybedilen il ve ilçelerde oy kaybının nedenini vatandaşa soracak.
Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilin belediye başkan adayı, milletvekili ve teşkilatından bölgeyle ilgili rapor istemişti. Bazı iller üzerinde çalışmalar devam ederken, biten raporlar ise 12 Nisan’da MYK ve MKYK toplantılarında Erdoğan’a sunulacak. Ekonomik dalgalanma, kampanyada kullanılan söylem ve bazı illerde vatandaş ile yeteri kadar bir araya gelinmediği gibi birçok konunun yer aldığı raporun değerlendirilmesinin ardından parti kurmaylarından da görüş alınacak. Partide yaşanması beklenen değişimin de bu toplantılarda ele alınabileceği belirtiliyor.
ANKET SORGULAMASI
AK Parti’de seçim süresince yapılan anketlerle ilgili de rapor hazırlanıyor. Bu raporların tamamlanması halinde toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması ve anketlerle ilgili de bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Anketlerin yüzde 90’ında sonuçların doğru tahmin edildiği belirtiliyor. Ayrıca AK Parti’de tekrar bir anket çalışması gündemde. Yeni anketle kıl payı kaybedilen yerlerdeki oy kaybının nedenleri ve seçmenin sosyolojik tavrı araştırılacak.
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