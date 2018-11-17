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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti 25 adayını belirledi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti 25 adayını belirledi

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti’de kesinleşen 25 il ve bu illerin ilçe adayları gelecek hafta sonu açıklanacak. Başkan adayları belli illerin arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır da bulunuyor. AK Parti’nin Konya, Gaziantep, Antalya, Gümüşhane ve Artvin’de aynı isimlerle devam edeceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın adaylarla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu 25 ilin adayları kesinleşti. Bu illerde temayül yoklaması yapılmayacak. Adayları kesinleşen 25 il arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir ve Gümüşhane’nin bulunduğu öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİMLER

Kesinleşen adaylar içinde sürpriz isimler de olacak. Üç döneme takılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu göreve veda edecek. AK Parti, Karaosmanoğlu yerine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı aday göstermeyi planlanıyor. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik de değişecek isimler arasında. Çelik’in yerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın aday olabileceği belirtiliyor. Büyükkılıç 1995 yılında Refah Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

KOCADON İDDİASI

Kulislerde AK Parti’nin, muhalefetin elinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüştüğü konuşuluyor. Kocadon’un yakın çevresine CHP’den Muğla belediye başkan adayı olmak istediği fakat CHP’nin kendisini aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağını söylediği belirtiliyor. Kocadon’u İYİ Parti’nin de aday göstermek istediği iddia ediliyor. AK Parti yine muhalefetin elinde olan Marmaris için ise Serdar Yazıcı ismini düşünüyor.

AK Parti’nin kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır’da da Nihat Hatipoğlu’nu aday göstereceği ifade ediliyor.

“Yerelde değişim esas” diyen AK Parti’nin 10 belediye başkanı ile devam edeceği ifade ediliyor. Bu 10 belediyeden beşinin ise Konya, Gaziantep, Antalya, Gümüşhane ve Artvin olduğu belirtiliyor.

KADIN ADAYLAR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de dün NTV’de adaylara ilişkin şunları söyledi:

“Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye’yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz. Büyükşehirlerde birkaç ilçelerinde veya büyükşehir nezdinde de kadın adayları görebileceğiz. Sürpriz isimlerimiz var.”

 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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