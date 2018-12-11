AIM Memuru nedir?
Havacılık sektörü içinde yer alan mesleklerden biri de AIM Memurluğu, bu mesleğin adını daha önce duymayan ya da tam olarak görev tanımlarını bilmeyen vatandaşlar, 'AIM Memuru nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, AIM Memurluğu hakkında tüm detaylar...
AIM Memurları; Ulusal ve Uluslararası uçuş emniyetini, verimliliğini, etkinliğini, düzenini, havacılık bilgi ve verilerini belirlenen standartlar çerçevesinde, uygulayan ve hizmet veren meslek grubudur.
“Uluslararası sivil havacılığı destekleyen en hayati ve az bilinen rollerden biri Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) tarafından yerine getirilmektedir. Havacılık Bilgi Yönetiminin (AIM) amacı,uluslararası hava seyrüseferiningüven, düzen ve etkinliği için gerekli bilgihavacılık/veri ve haberleşme akışını sağlamaktır. Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) birimleri uçuşun tüm aşamalarında (uçuş öncesi/esnası/sonrası) gerek duyulan havacılık veri/bilgilerini toplayan ve uçak işleticileri ile pilotların kullanımına sunan birimlerdir. Eksik ve hatalı havacılık veri/bilgisi hava seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürebilir.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurucu üyelerinden olan Türkiye’de “Havacılık Bilgi Hizmetleri” tek yetkili “Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı” kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde DHMİ tarafından işletilen 52 havalimanında yaklaşık 493 Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personeli günün 24 saati görev yürütmektedir. Başlıca görevleri;
- Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplama, “Havacılık Bilgi Bülteni (AIP)” formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, yayınlama ve dağıtım işlemleri;
- Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların uçuş izninin olup olmadığının takibi, resmi tatil, haftasonu ve mesai saatleri dışında “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” adına Türk Hava Sahası kullanımına izin vermek, izinsiz uçakların geri çevrilmesini koordine etmek;
- Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken Uçuş Planlarının yayım, denetim ve takibi;
- Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliği hakkında yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM (Havacılara Uyarı) işlemleri;
- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) alanında yaşanan uluslararası gelişmeleri izlemek, otomasyon ve entegrasyona yönelik projeleri başlatmak.
- COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka yollardan SAR’la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirmek,ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
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