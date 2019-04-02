Aileye de dava
150 kilometre hızla kullandığı otomobil ile karşı şeride geçerek Yaren Büyükölmez’in ölümüne, Sevda Civelek’in yaralanmasına neden olduğu için 5 yıl hapis cezasına çarptırılan U.B.Ç.’nin (16) babası ve annesi hakkında da 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkisinde 23 Şubat 2018’de saat 23.00 sıralarında, 16 yaşındaki U.B.Ç.’nin 150 kilometre süratle kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. İlk olarak Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in (20) kullandığı otomobile, ardından da Sevda Civelek’in (40) otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle, U.B.Ç.’nin kullandığı otomobilin motoru da yerinden fırladı.
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA
Yaren Büyükölmez olay yerinde hayatını kaybetti, Sevda Civelek de yaralandı. Kazada ağır yaralanan U.B.Ç. hakkında, ‘Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan U.B.Ç,. 8 Ocak’ta görülen karar duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Sanığın cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Kazada ölen Yaren Büyükölmez’in ailesinin şikâyeti üzerine, U.B.Ç.’nin babası Erdoğan Çakıcı (50) ve annesi Semra Çakıcı (39) hakkında da iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ebeveyn sıfatıyla denetim görevlerini yerine getirmedikleri, yaşı küçük çocuklarının tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu sebep olduğu trafik kazası sonucu bir kişinin ölmesine, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği için kusurlu oldukları ve böylelikle müspet suçu işledikleri belirtilerek, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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