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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aileye de dava

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Aileye de dava

150 kilometre hızla kullandığı otomobil ile karşı şeride geçerek Yaren Büyükölmez’in ölümüne, Sevda Civelek’in yaralanmasına neden olduğu için 5 yıl hapis cezasına çarptırılan U.B.Ç.’nin (16) babası ve annesi hakkında da 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkisinde 23 Şubat 2018’de saat 23.00 sıralarında, 16 yaşındaki U.B.Ç.’nin 150 kilometre süratle kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. İlk olarak Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in (20) kullandığı otomobile, ardından da Sevda Civelek’in (40) otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle, U.B.Ç.’nin kullandığı otomobilin motoru da yerinden fırladı.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Yaren Büyükölmez olay yerinde hayatını kaybetti, Sevda Civelek de yaralandı. Kazada ağır yaralanan U.B.Ç. hakkında, ‘Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan U.B.Ç,. 8 Ocak’ta görülen karar duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Sanığın cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kazada ölen Yaren Büyükölmez’in ailesinin şikâyeti üzerine, U.B.Ç.’nin babası Erdoğan Çakıcı (50) ve annesi Semra Çakıcı (39) hakkında da iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ebeveyn sıfatıyla denetim görevlerini yerine getirmedikleri, yaşı küçük çocuklarının tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu sebep olduğu trafik kazası sonucu bir kişinin ölmesine, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği için kusurlu oldukları ve böylelikle müspet suçu işledikleri belirtilerek, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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