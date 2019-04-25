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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.04.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Ailesiyle tartıştı evini yaktı! İçeriden çıkmayınca...

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Ailesiyle tartıştı evini yaktı! İçeriden çıkmayınca...

Adana'da ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu evini yakan kişi, ikna çalışmalarına rağmen evden ayrılmayınca alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin ailesiyle tartıştığı ve oturduğu evi ateşe verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin evde yalnız olduğunu belirledikleri F.Ç'nin ikna çabalarına rağmen haneden çıkmaması ve alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi gönderildi. Polis, bu sırada diğer evleri, yangının sıçrama ihtimaline karşın tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek F.Ç'yi evden çıkarttı.

Dumandan etkilendiği belirlenen F.Ç, itfaiye ekipleri tarafından ambulansa hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ç, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, alkol ve madde bağımlısı olduğu belirtilen F.Ç'nin karısı ve annesiyle tartıştıktan sonra onları ölümle tehdit ettiğini, ardından evi ateşe verdiğini tespit etti.

F.Ç'nin yakınlarına zarar vermiş olabileceğini değerlendiren ekipler, yangının ardından yaptıkları araştırmada evde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, annesinin ve karısının bir yakınlarının evine gittiğini belirledi.

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