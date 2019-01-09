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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
09.01.2019 - 05:57, Son Güncelleme:

Ailesini o halde görünce yıkıldı! Ankara'da korku dolu anlar

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Ailesini o halde görünce yıkıldı! Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan yaşlı çifti komşuları dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahibi çift ile apartmanda oturan iki kişi tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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  • Ankarada yangın dehşeti
  • Ankarada yangın dehşeti
  • Ankarada yangın dehşeti
  • Ankarada yangın dehşeti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Keçiören Itri Caddesi'ndeki üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ev sahibi Cemil ve Altın Baş çifti, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

KOMŞUSU KURTARDI

Bu sırada binada oturan Metin Gökoğlu, yangın sonrası Baş çiftinin dışarı çıkmadığını fark ederek içeri girdi. Gökoğlu, dumandan etkilenen yaşlı çifti güçlükle dışarı çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 112 Acil Servis ekipleri de komşuları tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Baş çiftine müdahalede bulundu. Polis ekipleri de binada oturanları tahliye etti, doğal gaz ekipleri ise apartmanın gazını kesti. Bu arada apartmanda oturan ve yoğun dumandan etkilenen iki kişi ile ev sahibi çift ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KIZLARI ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Öte yandan olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.  İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

"YATAK ODASININ YANDIĞINI GÖRDÜM"

Çifti dışarı çıkaran komşuları Metin Gökoğlu, "Her taraf dumandı ve bir şey görünmüyordu. Daha sonra elektrik sigortası patladı. Daireye girdiğimde yatak odasının yandığını gördüm, öbür taraflar duman içerisindeydi. Yatak odasında da alevler yatağı sarmıştı. Evde maddi hasar var." dedi.

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