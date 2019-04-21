Ailesini mahvetti
KADIKÖY Kozyatağı’nda kadın çorap-çamaşır mağazasında çalışan Arzu Sabancaoğlu (25), 5 yıl önce Deniz Sabancaoğlu (34) ile evlendi.
Bu evlilikten bir çocukları oldu. Bir süredir eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan Arzu Sabancıoğlu, boşanmak istediğini söyledi. Ancak eşi boşanma kararına karşı çıktı. Önceki akşam eşinin çalıştığı Kozyatağı’ndaki mağazaya giden Deniz Sabancaoğlu, genç kadını aracıyla Sancaktepe’ye götürdü. Çift arabada konuşurlarken, Deniz Sabancaoğlu bir anda öfkelenerek araçtaki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Eşini bir saat otomobille gezdiren Deniz Sabancaoğlu, daha sonra kanlar içindeki kadını Göztepe’deki bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Arzu Sabancaoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜNLÜĞÜNE ANLATMIŞ
Sancaktepe’deki olay yerinde bulunan Arzu Sabancaoğlu’nun çantasından günlüğü de çıktı. Genç kadının günlükte eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve boşanmak istediğini yazdığı görüldü. Deniz Sabancaoğlu, Çekmeköy- Şile yolunda aracı durdurularak gözaltına alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle