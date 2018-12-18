Ailesini görmek için askerden izne geldi... Dehşeti yaşadı
Adana’da askerden izne gelen 21 yaşındaki Abdi G. ailesiyle evinin avlusunda otururken dört kişi motosikletle baskın yaptı! Pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar yaralanan Abdi G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. İzinli askerin annesi ise tekerlekli sandalye üzerinde çaresizce izledi. Vahşi saldırıyı gerçekleştirenler kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır’da vatani görevini yapan Abdi G.(21) izin alarak Adana’ya ailesine ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evinin avlusunda oturduğu sırada A.K, İ. K ve kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle baskın yaptı.
POMPALI TÜFEKLE VURDULAR, DEFALARCA BIÇAKLADILAR
Gelen şahıslar önce pompalı tüfekle eve ateş açtılar. Eve açılan ateşte Abdi G. ayağından yaralandı. Daha sonra bu 4 kişi Abdi G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıslar motosikletlerde olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdi G.’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Abdi G. tedavi altına alındı.
Abdi G.’in annesi ise oturduğu tekerlekli sandalyede üzgün bir halde olayın şoku atlamaya çalışırken polislerin çalışmasını çaresizce izledi. Olayı gerçekleştiren zanlılar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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