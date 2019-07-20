Ailesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç adam tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAilesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç adam tutuklandı
GeriGündem Ailesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç adam tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emin YEŞİL / İstanbul DHA
20.07.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Ailesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç adam tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ailesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç adam tutuklandı

SULTANGAZİ'de, sokakta tanıştığı 12-14 yaşlarındaki erkek çocuklarını taciz ettiği öne sürülen Afgan uyruklu Necip H. (26) tutuklandı.

50. Yıl Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir erkek çocuğu ailesine, sokakta tanıştığı Afgan uyruklu bir kişinin kendisinden cep telefonu numarasını aldığını ve ardından kendisine çocukları taciz ederken çektiği görüntüler ile cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Aile telefona gelen görüntü ve mesajları görünce hemen polise giderek bu kişiden şikayetçi oldu.

Aynı mahalleden bir başka aile de erkek çocuklarını benzer şekilde taciz eden Afgan uyruklu bu kişiden şikayetçi oldu. İki aile de ifadelerinde şüphelinin, sokakta rastladığı erkek çocuklarına "abi veya arkadaş" gibi yaklaşarak önce onlarla samimiyet kurduğu, ardından onları taciz ederken cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği, kendilerinden aldığı cep telefonu numaralarına başka çocukları taciz ettiği görüntüler ile cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ileri sürdü.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

İki ailenin şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis, kısa sürede şüphelinin Afgan uyruklu Necip H. olduğunu belirledi. Taciz olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, Necip H. 'nin izine 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda rastladı.

Ekipler, yakalamak için harekete geçtikleri Necip H. ile meydanda kovalamaca yaşadı. Yaşanan kısa kovalamacının ardında Necip H. polis tarafından yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede çocuk pornosu ve taciz ettiği çocuklara ait görüntüler bulundu.Polis merkezinde verdiği ifadesinde suçunu kabul eden Necip H. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye'de bir ilk... Tıpta gurur veren haber
İşi bitince kimseye acımazdı
Komşusunun montajlı fotoğraflarını mahalleye dağıtmıştı! Soruşturmada yeni gelişme
Korsanların elinde bir Türk kaptanı