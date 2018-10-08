Ailesi kaçırıldığını iddia etmişti! Ayşe'den haber var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAilesi kaçırıldığını iddia etmişti! Ayşe'den haber var
GeriGündem Ailesi kaçırıldığını iddia etmişti! Ayşe'den haber var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
08.10.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Ailesi kaçırıldığını iddia etmişti! Ayşe'den haber var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ailesi kaçırıldığını iddia etmişti! Ayşe'den haber var

ERZURUM’un Karaçoban ilçesinde, ailesinin ’kaçırıldı’ iddiasında bulunduğu 17 yaşındaki Ayşe Gör, savcılığa giderek, kaçırılmadığını, kendi isteği ile kaçtığını söyledi.

Karaçoban ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde oturan Naz- Hüsnü Gör çiftinin 10 çocuğundan 6’ncısı olan Ayşe, 26 Eylül günü saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ederken Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayşe Gör’ün savcılığa gittiği, kaçırılmadığını, kendi isteği ile kaçtığını söylediği bildirildi. Açıklama şöyle:

"Yapılan şikayetin ardından gerekli arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte iken 8 Ekim 2018 Pazartesi günü kaçırıldığı iddia edilen Ayşe Gör ve şikayette bulunulan H.Ç., Hınıs ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına birlikte gitmişler, Ayşe Gör evlenmek maksadı ile kendi rızasıyla H.Ç. ile birlikte evinden ayrıldığını ve bu durumdan kendi ailesinin de bilgisinin bulunduğunu beyan ederek herhangi bir kimseden davacı ve şikayetçi olmamıştır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yargıtay’dan çok önemli karar

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor!

Baba oğul tartışması korkunç bitti

Onlarca yıldır bizi dövüyorlar!