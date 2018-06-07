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    Ailesi içeride habersiz otururken dışarıda korkunç son

    İHA
    07.06.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Konya’da, 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ahsen Rümeysa bebeğin düştüğünü gören komşuları, olayı ailesine haber verdi. Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Ahsen Rümeysa Karaağaç, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bilinmeyen nedenle toprak zemine düştü.

    Minik Ahsen Rümeysa'nın düştüğünü gören alt katta oturan komşuları, durumu ailesine haber verdi. Aşağı inen Karaağaç ailesi, kızlarını kanlar içinde yerde yatarken buldu.

    Minik Ahsen Rümeysa, ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ahsen Rümeysa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Etiketler: balkondan düşen bebek , balkon faciası
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