Ailesi eşini istemedi! Dehşet saçtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.08.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

Ailesi eşini istemedi! Dehşet saçtı

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Ailesi eşini istemedi! Dehşet saçtı

İstanbul'da eşi ile evlenmesine razı olmayan babasını öldüren moto-kurye annesi ve yengesini de bıçakladı.

İstanbul Ataşehir'de moto-kuryelik yapan Ozan K. (26) eşi ile evlenmesine razı olmayan babası Hasan K.'yi (54) öldürdü. İddiaya göre; Ozan K. iki yıl önce sosyal medyada Zümrüt K. ile tanıştı. İkili evlenme kararı aldı. Ancak Ozan K.'nin ailesi evlenmelerine karşı çıktı. Ozan K. ailesini dinlemedi, Zümrüt K. ile evlendi. Anne babasıyla bu nedenle sürekli tartıştı. Olay günü Ozan K. anne babasının yaşadığı eve geldi. Babasıyla tartıştı. Kavga büyüyünce Ozan K. babası Hasan K.'yi kalbinden bıçakladı. Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.(SABAH)

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