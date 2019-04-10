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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa) (DHA)
10.04.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Ailesi 13 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu! Cansız bedeni bulundu

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Ailesi 13 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu! Cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çobanın baraj göletinde otomobil gördüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen ekiplerin çıkarttığı araçtan Mehmet Ulutaş'ın (49) cesedine ulaştı. Ulutaş ile ilgili ailesinin 13 gün önce kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.

Olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Devecikonak Baraj Göleti civarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için baraj göletinin bulunduğu alana gelen bir çoban, göletin içinde bir otomobil fark etti. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 16 J 5233 plakalı otomobil çıkartılırken içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada cesedin 49 yaşındaki Mehmet Ulutaş'a ait olduğunu belirledi. Ulutaş'ın ailesinin 13 gündür kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.

Mehmet Ulutaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

 

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