Ailemi dağıttı

Emniyet binası önündeki eyleme gözaltına alınan Oktar Babuna’nına annesi Semin Babuna da katıldı. Semin Babuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu adam bizim ailemizi dağıttı. Benim beş çocuğum ve torunum bu örgütün içerisine girdi. Şimdi hepsi gözaltında. Ailemizin mal varlıkları hep bu adama gitti. Ben mal ve mülkü geçtim. Evlatlarımı kurtarmak istiyorum. 12 yıldır çocuklarımı görmüyorum. Kendisini çocuklarıma peygamber olarak tanıttı. Onların beyinlerini yıkadı. İlk olarak oğlum bu örgüte girdi. Üniversitede bir kadınla tanıştı. O kadın oğlumu örgüte soktu. Yıllarca acı çektik”.



Eyleme katılan Oktar Babuna’nın yeğeni Emre Ertüzün, (33) annesi Ceyda Ertüzün, kardeşi Erdem Ertüzün, üç teyzesinin de gözaltında olduğunu anlatarak “Dedemiz bunlar yüzünden öldü. Ailem bütün mal varlığımızı bunlara verdi. Ben 13 yaşından bu yana Oktar’ın yanında kaldım. Sapkın bir insandı. Sürekli beyin yıkama faaliyetleri oluyordu. Büyüdükçe gerçekleri gördüm ve gruptan koptum. Bunlar kendilerini dini cemaat gibi gösteren bir suç örgütü” dedi.



‘KIZIMI SADECE TV’DE GÖRÜYORDUM’

Kızı gözaltına alınan Türkan Algüzalp ise “Kızım 20 yıldır yanıma gelmiyor. Çocukken bu örgütün ağına düştü. Ne yaptıysa kurtaramadık. Onu sadece Oktar’ın kanalında görüyoruz. Beynini yıkamışlar. Kızım da gözaltına alındı” dedi.



Oktar’ın villasında 10 yıl kaldığını söyleyen Alper Ünek ise açıklamasında “Sapkın bir cemaat bunlar. Yıllarca bizi kızlarla tanışmaya gönderdi. Kızları villaya getirirdik. Küçük kızlar da gelirdi. Oktar bunları taciz ederdi” diye konuştu.



