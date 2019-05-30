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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri"Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti"
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AA
30.05.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

"Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti"

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"Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir." dedi.

Bakanlıkta personelle iftarda bir araya gelen Soylu, görevde olduğu yaklaşık 3 yılda sorumluluk alanlarıyla ilgili olumlu bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımlara ilişkin bilgiler veren Soylu, "Bize en çok keyif veren rakamlardan biri, 2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir. 2019'da ailelerinin teslim olmaya ikna ettiği terörist sayısı ise 96'dır." diye konuştu.
Soylu, kendisini en çok umutlandıran, heyecanlandıran rakamlardan birisinin de trafikle ilgili olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın ocak-nisan dönemine göre bu yıl ocak-nisan döneminde trafikteki can kayıpları yüzde 41 azalış göstermiştir. Bunlar ülke olarak uzun yıllardır ug?ras?tıg?ımız iki kronik meseledir. Bu iki meselede ihlasla, samimiyetle, gayretle, ortak akılla ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlarla yönettiği, yönlendirdiği ve uygulamayı da arkadaşlarımızın çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ciddi bir trend yakalanmıştır. Keza uyuşturucu meselesinde sahayı baskılamamız sonucu uyuşturucudan ölen kişi sayısı 941'den 581'e düştü."

Bakanlığın sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili hem takip hem de denetim yapmanın önemine değinen Soylu, yenileme ve değişim olmadığı takdirde iş heyecanının sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

Soylu, Bakanlık personelinin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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