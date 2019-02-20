Aileden takipsizliğe itiraz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAileden takipsizliğe itiraz
GeriGündem Aileden takipsizliğe itiraz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aileden takipsizliğe itiraz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aileden takipsizliğe itiraz

Üniversite öğrencisi Başak Alara Karademir’in şüpheli ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararına ailesi itiraz etti. İtiraz dilekçesinde şüpheli öğretim görevlisinin cep telefonun dijital incelemesinin dahi yapılmadığı anımsatılarak, savcılığın eksik tahkikat yaptığı iddia edildi. İtiraz dilekçesinde, “olayın bir intihar değil, cinayet olduğu” savunuldu. İtiraz gerekçeleri özetle şöyle sıralandı:

KAPIYI AÇABİLİRDİ, NEDEN BEKLEDİ

“Alara’nın kendini astığı iddia edilen banyonun kapısının vidasından basit bir kaşık, bozuk para ya da sert bir cisimle açılabildiği somut olarak tespit edilmiştir. Şüphelinin ifadesine göre, daha önceden sık sık intihar edeceğini söyleyen bir kişi, kendisini bir tartışmanın hemen ardından banyoya kilitleyip, uzun süre dışarı çıkmazsa; dışarıda bulunan birinin odada sessiz sedasız yaklaşık 1 saat boyunca beklemek yerine kapıyı kırması ya da en azından aşağıdan yardım istemesi gerekirdi. Maktulün asılı bulunduğu duşa kabinin hemen sağında ve solunda klozet ve lavabo bulunmaktadır. Duşa kabinin yaklaşık 1 metre 80 santimetre civarında, maktulün ise 1 metre 62 santimetre boyunda olduğu ve tanık Raif Edip Said H.’nun beyanına göre maktulün banyoda asılı bulunduğu sırada ayaklarının yerden yaklaşık bir parmak yükseklikte olduğu göz önünde bulundurulduğunda; hemen yanındaki lavaboya veya klozete değerek kurtulmasının mümkün olduğu açıktır. İntihar etmek isteyen bir kişinin, ölmeye son derece kararlı olsa dahi can havliyle çırpınacağı ve bu sırada gürültü çıkartacağı açıktır. Şüphelinin içeriden gelen bu seslere rağmen kapıyı hemen kırmaması ya da aşağıdan hemen yardım istemeyip, bir saat boyunca odada beklemesi, hayatın olağan akışına aykırıdır.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz"

Sayı artıyor... Toplam 11 cansız beden bulundu

Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...

Yeni atanmıştı, görev yerine gidiyordu... Acı haber geldi