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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dinçer GÖKÇE
11.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ailedeki siber zorba

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Ailedeki siber zorba

İstanbul’da geçen hafta dikkat çeken bir ‘siber zorbalık’ davası açıldı. Yazılım uzmanı Orkun D.’den şikâyetçi olan iki kişiden biri babası, diğeri eski avukatı. Şüpheli Orkun D., babaannesi, halası, eski sevgilisi, altı hâkim, bir savcı, bir polis aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla da suçlanıyor.

İŞADAMI baba Nadir D. ile 33 yaşındaki oğlu Orkun D.’nin karşı karşıya geldiği dava, geçen hafta İstanbul 18. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Dava, baba Nadir D. ile Orkun D.’nin eski avukatı Koray K.'nın suç duyuruları üzerine kabul edildi. Savcılık soruşturma dosyasına sunulan belgeler, hazırlanan bilirkişi raporu, HTS (telefon trafiği) kayıtları ve ekran görüntülerine göre, 20’ye yakın kişi “Dijital itibar infazına uğruyoruz” diyerek Orkun D. aleyhine savcılıklara başvurdu.

Ailedeki siber zorba

SEVGİLİNİN AYRILMA KARARIYLA BAŞLADI

Tüm bu soruşturma ve dava süreci, Orkun D.’nin altı yıl önce Tekirdağ Çorlu’da yargılanmasıyla başladı. Bu davada Orkun D., kendisinden ayrılan eski sevgilisi B.A.’nın fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde yayınladığı gerekçesiyle yargılandı ve cezaya çarptırıldı. Ardından da aile üyeleri dahil çok sayıda kişi arasında sorun çıkmaya başladı.

BABA: 4 KEZ EVİM BASILDI

Baba Nadir D., savcılığa yaptığı başvurular ve verdiği ifadelerde oğlunun bilgisayar uzmanı olduğunu belirtti. Oğlunun kendisi hakkında ‘tarihi eser kaçakçısı, dolandırıcı’ şeklinde paylaşımlar yaptığını anlatan baba, “Bu paylaşımlar nedeniyle evim 4 kez polisler ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından basıldı. Çevremde iş yapamaz oldum. Sosyal çevremde büyük itibar kaybı yaşadım. Yaşadığım eve bir suç delili koymasından korkuyorum. Oğlumun tedaviye ihtiyacı var, gözetim altına alınmalı” dedi.

ESKİ AVUKATI: HAYATIM KARARDI

İstanbul Barosu’na üye avukat Koray K. ise savcılık başvurularında, Orkun D.’nin eski müvekkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Aramızın iyi olduğu dönemde bilgisayarıma uzaktan erişimle bağlandı. Yine fotoğraf makinem bir ara onda kaldı. Bu sayede birçok fotoğraf ve dosyamı da kopyalamış. Oğluma banyo yaptırdığım fotoğrafımın üzerine ‘pedofil, sapık avukat’ yazmış. Çalıştığım şirketi dolandırdığım şeklinde birçok paylaşım yapmış. Bu paylaşımlar yüzünden iş için gittiğim Marmaris’te bir gece gözaltında kaldım. Daha sonra durum anlaşıldı ve serbest kaldım. Ancak birkaç yıldır resmen hayatım kararmış durumda.”

‘SİTELERİ BEN AÇMADIM’

İfadesi alınan Orkun D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. “Açılan hesaplar ve web siteleri bana ait değil. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir sosyal medya hesabım yok. IP adresinin tespiti gerekir” diyen yazılım uzmanı, hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerden bir kısmı hakkında kendisinin de şikâyetçi olduğunu belirtti.

BİLİRKİŞİ: AYNI EL ÜRÜNÜ

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda ise söz konusu siteleri şüpheli Orkun D.’nin açmış olabileceği değerlendirildi. Raporda, çok sayıdaki paylaşımda kullanılan yazı karakterleri, imla hataları ve üslubun benzer olduğu kaydedildi. Savcı Cüneyt Özcan’ın hazırladığı iddianamede, Orkun D.’nin Facebook’ta ‘20 bin TL karşılığı WhatsApp yazışmalarının değiştirilebileceği’ yönündeki bir mesajına da yer verildi.

İddianamede, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve tehdit’le suçlanan Orkun D.’ye 7.5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme duruşma için haziran ayına gün verdi.

Ailedeki siber zorba

BABA: ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUKTU

BABA Nadir D., Hürriyet’e şunları söyledi: “Çok zeki bir çocuktu. Dört-beş yıl öncesine kadar çevresinde parmakla gösterilen biriydi. Ne oldu da bu hale geldi, anlam vermiş değiliz. Bilişim konusunda dahi denecek seviyede. 15 yıl önce boşandığım annesi ile yaşıyor. Tutuklamanın çare olmayacağını düşünüyorum. Mutlaka etkin bir biçimde tedavi edilmesi gerekir. Hakkımda yaptığı paylaşımlar nedeni ile dört kez evim basıldı. Çevreme karşı ciddi sorunlar yaşadım, itibar kaybettim. Büyük iş kaybım oldu. İki vakfın başkanıyım; insanlar hakkımda ‘dolandırıcı’ şeklinde paylaşımları görünce tuhaf karşılıyor. Dosyasına bakan polisten eski avukatına, eski kız arkadaşından hâkim savcılara kadar, önüne geleni çiğneyip geçiyor.”

‘DEDEMİ ZEHİRLEDİ’

YAZILIM uzmanı Orkun D., savcılık soruşturmalarında, yakın akrabaları dahil birçok kişi aleyhine paylaşımlarda bulunmakla suçlanıyor. İddiaya göre yaşadığı evi boşaltmasını isteyen babaannesi S. D. için “Eşini zehirledi, 10 milyon TL servete kondu” diyerek Kadıköy’deki evin adresini paylaştı. Ayrıca 400 bin TL talep ettiği iddia edilen halası N.Ç., eşi İ.Ç. ve kızları D.Ç. için ‘silah kaçakçısı, FETÖ’cü örgüt yöneticisi’ gibi paylaşımlarda bulundu. Orkun D.’nin sosyal medyada haklarında paylaşımlarda bulunduğu kişiler arasında savcı B.Y.Ç., adli bilişim uzmanı A.T., İstanbul Emniyeti’nde görevli polis memuru B.A., spor hocası M.Y., diş hekimi S.Ş. ile avukatlar Y.A. ve C.B. de yer alıyor.

ESKİ SEVGİLİSİ İNTİHARA KALKIŞTI

ORKUN D.’yle ilgili ilk soruşturmayı yürüten ve hakkında “Rüşvet alıyor, fuhuş çetesiyle işbirliği yapıyor” paylaşımları yapılan bir savcı ise Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Bu kişinin 24 saat takip edilmesi lazım; çünkü suç işlemeye devam ediyor. Oluşturduğu bazı siteler yurtdışı kaynaklı. Bu sitede yer alan paylaşımları kaldırtamadım. Daha önce görev yaptığım adliyede başsavcı beni yanına çağırtıp ‘Gazete haberini gördün mü’ diye sordu. Ben bilirkişi raporu aldırdım, bana ait olmadığını ortaya koydum. İlk benim baktığım dosyada mağdur bir kadın vardı. Fotoğrafları ve telefon numaraları uygunsuz şekilde paylaşılan kadın, intihar girişiminde bulundu. Görevli bir savcıyla konuştum. Bu kişinin soruşturmasını ağırdan almış. Nedenini sorduğumda ‘Korktum çocuktan’ dedi.

6 HÂKİM ŞİKÂYETÇİ

ORKUN D. hakkında devam eden bir soruşturmada, 6 sulh ceza hâkimi tek dosyada yer alıyor. Suç duyurusunda bulunan M.K., M.E., O.M., H.A., F.B. ve A.G. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli. Suç duyurusunun gerisinde, Orkun D.’nin bir erişim engeli talebinin geri çevrilmesi yatıyor. Orkun D., hakkında çıkan bir haber için ağustos ayında İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nden erişim engeli talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Sırasıyla diğer hâkimler de başvuruyu reddetti. Bu karardan kısa süre sonra internette bu hâkimler hakkında ‘rüşvetçi, FETÖ’cü’ gibi suçlamalarla paylaşımlar yapıldı. Hâkimlerin suç duyurusu üzerine Orkun D.’nin Ataşehir’deki evi arandı. Şüpheli, emniyet ifadesinde söz konusu siteleri kendisinin açmadığını, evdeki harddiskin ise hukuka aykırı şekilde alındığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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