Ailece rozet

AK Parti’den Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis’e kaydını yaptırırken annesi, eşi, çocukları, gelini, baldızı, damadı, kardeşi ve torunları da eşlik etti. Gazetecilere ve görevlilere Amasya kirazı ve çöreği ikram eden Karahocagil’in rozetini annesi Kadriye Karahocagil taktı.



RİZE ÇAYI DAĞITTILAR

Meclis’e kayıt için gelen eski ve yeni milletvekilleri, kendi illerinin yöresel yiyeceklerini, görevlilere ve basın mensuplarına ikram ediyor. AK Parti Rize milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hayati Yazıcı ve Muhammed Avcı da görevlilere Rize çayı dağıttılar.



