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    Ailece rozet

    Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    30.06.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    TBMM’de 27. dönem milletvekili kayıtları devam ederken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

    AK Parti’den Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis’e kaydını yaptırırken annesi, eşi, çocukları, gelini, baldızı, damadı, kardeşi ve torunları da eşlik etti. Gazetecilere ve görevlilere Amasya kirazı ve çöreği ikram eden Karahocagil’in rozetini annesi Kadriye Karahocagil taktı.

    RİZE ÇAYI DAĞITTILAR
    Meclis’e kayıt için gelen eski ve yeni milletvekilleri, kendi illerinin yöresel yiyeceklerini, görevlilere ve basın mensuplarına ikram ediyor. AK Parti Rize milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hayati Yazıcı ve Muhammed Avcı da görevlilere Rize çayı dağıttılar.

    Etiketler: TBMM , secim2018 , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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