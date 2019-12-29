Aile ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Beylerbeyi’ndeki evinde aile ziyaretinde bulundu. Akşener, misafirlerini kapıda karşılarken İmamoğlu’na eşi ve kızı Beren eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası Akşener ve İmamoğlu kapıda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SOYLU’YU GÖREVE DAVET ETTİ

Dün Twitter hesabından Basın Danışmanı Murat İde’ye yapılan saldırıyı kınayan ve “Biz İYİ’ler, milletimiz için doğru bildiklerimizi daima cesurca söyleyecek, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, asla susmayacağız” yazan Akşener, basın mensuplarına konu hakkında şunları söyledi: “Buradan Sayın Soylu’nun dikkatini çekmek isterim. Kendisini Türkiye’nin en başarılı İçişleri Bakanı olarak tanımlıyor. Ama İçişleri Bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz evimin önünde de aynı şey oldu. Bu ev basıldı, onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanının görevini yapmaya, hukuku da yargıyı da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye bu tür şeyleri taşıyamaz.”

ERDOĞAN’DAN RANDEVU TALEBİ

İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı yerli otomobille ilgili görüşünü paylaştı: “Bilimin ve aklın olduğu her şeyi alkışlarız. Ne olur? Büyükşehir araçlarını oradan alır. İşsizlikle, ekonomiyle boğuşuyoruz. Ülkenin ekmeğini, üretimini arttırmak zorundayız.”

İBB Başkanı, Kanal İstanbul ile ilgili de elde ettikleri verileri Erdoğan ile paylaşmak istediğini belirtti: “Temmuzdan beri kendilerinden randevu talebim var. İstanbul’un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşmak isterim. Kanal İstanbul ile ilgili neyi yanlış bulduğumu kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur? Bizim beklentimiz bu. Israrla talep edeceğim. ”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Meral Akşener’i arayarak Murat İde’ye yapılan saldırı ile ilgili bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.