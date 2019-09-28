Aile sayısı 47 oldu
DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledikleri çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 25’inci günde de sürdürdü.
Ailelerin sayısı, İstanbul’da yaşayan İmmihan Nilifırka’nın, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken 21 Mart 2015’te kaybolan oğlu Mehmet için gelmesiyle 47’ye yükseldi. İmmihan Nilifırka, oğluna şöyle seslendi: "Üniversite son sınıf öğrencisiydi, başarılıydı, okulu bitirecekti. Kandırdılar, götürdüler, gidiş o gidiş. Gittikten 2 ay sonra bir internet sitesinde fotoğrafını gördüm. Hepsi gençti, çoluk çocuktu, hepsini götürmüşler. Kapımız açık, gelsin. Ailecek perişanız, oğlumuzu özlüyoruz.”
BAZI ANNELER FENALAŞTI
Oturma eylemi yapan aileler, öğle saatlerinde HDP binasına girmeye çalışınca polis engel oldu. Bu sırada kayıp kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için eylemde olan Türkan Mutlu sinir krizi geçirirken, annelerden Hatice Levent ve Fatma Bingöl de fenalaştı. Oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül’de oturma eylemine başlayan Ayşegül Biçer, “Sözde çocuklarımız çıkıp konuşma yapmış. Demişler ki ‘Ailelerimizi istemiyoruz, buradan kalksınlar’. Çocuğumuzun kafasına silah dayayıp, bana karşı konuşturuyorlarsa o çocuk, beni istemese de o çocuğu almadan buradan kalkmayacağım. Burası bana o çocuğu verecek” dedi.
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