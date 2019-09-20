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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aile sayısı 43 oldu

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Aile sayısı 43 oldu

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere dün iki aile daha katıldı. Konya'da yaşayan Yıldız Ballı, 2014’te İstanbul Esenyurt’taki tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eylemine katıldı. Yıldız Ballı, 16 yaşındayken kaybolan kızından bir daha haber alamadığını söyledi.

ÖLDÜĞÜ HABERİNİ OKUMUŞ

Terör örgütü PKK’ya yakın internet sitesinde 10 gün önce kızının öldüğü haberini okuduğunu anlatan Ballı, inanmadığını kaydetti. Konya'da boş mezar kazdığını, her gün gidip başında ağladığını dile getiren Yıldız Ballı, "Eğer kızım öldüyse cesedi nerede? Cesedini getirsinler bana o zaman. Benim kızım yaşıyor, ölmedi. Ben kızımızın öldüğüne inanmıyorum" dedi. 

‘OĞLUM ANKARA’DA ASKER’

Halit Altun da dün sabah, 4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK´nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin Altun için Muş’tan geldi. Halit Altun, 2 yıl boyunca çocuğunu aradığını belirterek en son Suriye’nin Kobani kentinde olduğunu duyduğunu söyledi. Altun şöyle konuştu: “Çocuğumu selametle bana teslim etsinler. Bir oğlum da şu an Ankara’da asker. Ben devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma sadığım. 2 yıl boyunca evimde kalmadım, bütün varlığımı sarf ettim ama çocuğumun izine rastlamadım. Okul okuyordu, HDP ile ne işi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katılmaya karar verdim. Bu konuda HDP’yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar, kendi çocuklarını niye götürmüyorlar. Kendi çocuklarını farklı yerlerde farklı okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa sürüklüyorlar.”

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