Aile sayısı 43 oldu
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere dün iki aile daha katıldı. Konya'da yaşayan Yıldız Ballı, 2014’te İstanbul Esenyurt’taki tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eylemine katıldı. Yıldız Ballı, 16 yaşındayken kaybolan kızından bir daha haber alamadığını söyledi.
ÖLDÜĞÜ HABERİNİ OKUMUŞ
Terör örgütü PKK’ya yakın internet sitesinde 10 gün önce kızının öldüğü haberini okuduğunu anlatan Ballı, inanmadığını kaydetti. Konya'da boş mezar kazdığını, her gün gidip başında ağladığını dile getiren Yıldız Ballı, "Eğer kızım öldüyse cesedi nerede? Cesedini getirsinler bana o zaman. Benim kızım yaşıyor, ölmedi. Ben kızımızın öldüğüne inanmıyorum" dedi.
‘OĞLUM ANKARA’DA ASKER’
Halit Altun da dün sabah, 4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK´nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin Altun için Muş’tan geldi. Halit Altun, 2 yıl boyunca çocuğunu aradığını belirterek en son Suriye’nin Kobani kentinde olduğunu duyduğunu söyledi. Altun şöyle konuştu: “Çocuğumu selametle bana teslim etsinler. Bir oğlum da şu an Ankara’da asker. Ben devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma sadığım. 2 yıl boyunca evimde kalmadım, bütün varlığımı sarf ettim ama çocuğumun izine rastlamadım. Okul okuyordu, HDP ile ne işi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katılmaya karar verdim. Bu konuda HDP’yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar, kendi çocuklarını niye götürmüyorlar. Kendi çocuklarını farklı yerlerde farklı okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa sürüklüyorlar.”
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