Aile sağlığı merkezinde 2 doktora 'rapor' dayağı
Adana'da sürücü belgesi için sağlık raporu almak üzere Emlakbank 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) giden A.S.Y. (63) ile yakınları, detaylı inceleme için sevk kararı verilmesi nedeniyle 2 doktoru darbetti.
Olay, Seyhan ilçesindeki Emlakbank 2 No'lu ASM’de meydana geldi. İddiaya göre, sürücü belgesi almak için ASM’ye giden A.S.Y.’yi aile hekimi Yasemin Ozan (41) muayene etti. Ozan, A.S.Y.’nin gözlerinin iyi görmediğini tespit edince daha iyi inceleme için sevk kararı aldı. Bu sırada sağlık raporu almakta ısrar eden A.S.Y., Ozan’ı tartakladı.
Ozan’ın çığlıkları üzerine merkezde görevli başka bir aile hekimi İsmail Sakar (58) ile hasta yakınları odaya girerek A.S.Y.’yi uzaklaştırdı. Olaydan bir gün sonra yakınlarıyla birlikte sağlık merkezinin önünde bekleyen A.S.Y., Dr. İsmail Sakar’ı darbetmeye çalıştı.
İsmail Sakar, saldırganların elinden kurtulup binaya girerek kapıyı kilitledi. A.S.Y. ve yakınları bir süre kapıyı tekmeledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Doktorlar, sağlık merkezini 1 günlüğüne hizmete kapatarak, kapısına 'Tarafımıza yapılan şiddet nedeniyle kapalıyız' yazılı kağıt astı.
Saldırıya tepki gösteren Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, şiddete uğrayan Yasemin Ozan ve İsmail Sakar’ın olay nedeniyle A.S.Y. ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Son zamanlarda kamuda çalışan memurlara yönelik baskı, taciz, yıldırma, cinayete kadar varan olaylar yaşanıyor. En son Kocaeli’de bir öğretmenimiz katledilmişti. Doktorlarımız, hemşirelerimiz darptan nasibini alıyor. Toplumda ciddi anlamda yıpranmışlık ve gerginlik hakim. Dolayısıyla toplum ekonomik olarak zayıfladığı sürece bu gerginlikler had safhaya çıkıyor. Toplumun genelinin ekonomik desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Konunun konfederasyon olarak takipçisi olacağız. Genellikle bu tür darp olaylarında tutuklama olsa bile gözaltı olsa bile birkaç saat sonra serbest bırakılıyor. Caydırıcı bir tarafı olmadığı için tekrardan benzer durumlar tekrar ediyor."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle