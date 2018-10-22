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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
22.10.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç...

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İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz Ağustos ayında evinin önünde öldürülen Zübeyde Kahraman’ın (40) katil zanlısı yakalandı. Kahraman’ı vuran kişinin aralarında husumet bulunan iki aileden biri tarafından diğer aileyi korkutmak amacıyla tutulmuş eski bir kiralık katil olduğu ortaya çıktı. Zanlı Murat K.’nın korkutmak amacıyla geldiği olay yerinde etrafa ateş ettiği ve silahından çıkan bir merminin o sırada evinin önünde oturan Kahraman’a isabet ettiği belirlendi. Bu arada kiralık katilin daha önce de 6 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurup öldürdüğü belirlendi. 

Polis olayın kiralık katili Murat K.'yı (49) gözaltına aldı. Kiralık katil Murat K.’nın 2005 yılında da yine vurmak istediği bir kişi yerine 6 yaşında bir çocuğu yanlışlıkla öldürüldüğü ve yakalanarak cezaevine konduğu belirlendi. Murat K.’nın bir yıl önce cezaevinden izin ihlali yaparak kaçtığı belirlendi. Polis olayla ilgili 9 kişiyi de saldırıya azmettirdiği ve yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLMÜŞTÜ

Hamidiye Mahallesi'nde 10 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda İ.T. adlı kişi de yaralandı.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olayın iki aile arasında bir arsa yüzünden yıllardır devam eden olaylar zinciri sonucu meydana geldiğini tespit etti. İki aile arasında son bir yılda 4 silahlı saldırı yaşandığı öğrenildi. Olay gecesi T. ailesinin bireylerini korkutmak için A. ailesi tarafından tutulan bir kişinin olay yerine geldiği, ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman’ı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Polis bir gün sonra şüphelinin kaçtığı otomobili terk edilmiş olarak buldu.

İstanbulda bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç...
ÖNCE CEZAEVİ FİRARİSİ KİRALIK KATİL YAKALANDI

Elde edilen delillerden olayı gerçekleştiren kişinin Murat K. olduğu tespit edildi. Polis Murat K.’nın 2005 yılında yine kiralık katil olarak tutulduğunu ancak şüphelinin yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanarak cezaevine konduğu ancak bir yıl önce izin ihlali yaparak kaçtığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayla ilgili yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından kiralık katil Murat K. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen S.A., K.A., M.A. ve M.A.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat K. suçunu itiraf ederken, amacının sadece korkutmak olduğunu kadını yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

ARSA SATIŞINDAN YÜZDE ALACAĞINI SÖYLEDİ

Kendisini kiralayanlarla bir para konuşmadığını anlatan şüphelinin husumete neden olan arsanın satışından yüzde almayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

İstanbulda bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç...

Zübeyde Kahraman

İstanbulda bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç...

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