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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aile içinde bir kutlama yapıyoruz

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Aile içinde bir kutlama yapıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18’inci kuruluş yıldönümü programına yeni parti oluşumu içinde olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın davet edilmemesiyle ilgili olarak, “Aile içinde bir kutlama yapıyoruz ve kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nde ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile dün kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos’ta yapılacak AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi. Ünal, ATO Congressium’da düzenlenecek programın içeriği ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın davet edilmemesi konusunda özetle şunları söyledi:

ZAMAN TÜNELİ’NDE HERKES VAR

“18. yıla özel marş hazırlandı. AK Parti tarihini anlatan film gösterilecek. Bu film 18 yılın özeti olacak. O güne özel bir zaman tüneli hazırladık. Zaman Tüneli’nde de herkes var. 2001’den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti’nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisi ve filmini yapacağız. Kurucu üyeler, bakanlar, önceki dönem ve mevcut milletvekilleri, MKYK üyeleri, kadın gençlik kolları, MKYK üyeleri, il başkanları, belediye başkanları programa katılacak. 14 Ağustos 2001 doğumlu gençlerden seçilen 18 kişi de programda yer alacak. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz ve kendisini aileden görenler davet ediyoruz. Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri de davet edilmeyecekler.”

NEDEN DAVET EDİLMEDİLER

AK Parti’nin 23 Ağustos’ta ATO Congressium’da kutlayacağı 18’inci kuruluş yıldönümü programına hayatta olan, ihraç edilmemiş ve istifa etmemiş kurucular kurulu üyeleri davet edildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kuracağını açıkladığı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kurucular kurulu listesinde yer almadığı için davet edilmedi. AK Parti kurucular kurulu listesinde yer alan eski Bakan Ali Babacan ise istifa ettiği için davetli listesinde yer almadı. Gül, Davutoğlu ve Babacan’ın AK Parti’nin 18 yılını anlatan filmde ise yer alacağı öğrenildi. AK Parti Kurucular Kurulu listesinde 73 kişinin ismi bulunuyor.

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