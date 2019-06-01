Aile hekimliği bayramda açık mı? Sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?
Rahatsızlığı nedeniyle aile hekimlerinde muayene olmak isteyen vatandaşlar tarafından sağlık ocakları bayramda açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi kurumların çalışma saatlerini merak eden binlerce kişi, sağlık ocaklarının bayramda açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, aile hekimliği bayramda açık mı? Sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Yaşadıkları hastalıklar nedeniyle ilaç almak yada muayene olmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarının açık olup olmadığını öğrenmek için internetten araştırma yapmaya başladı. Peki, Haziran ayının ilk haftasına denk gelen Ramazan Bayramı'nda aile hekimleri açık mı? İşte, sağlık ocakları çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.
BAYRAMDA AİLE HEKİMLİĞİ (SAĞLIK OCAĞI) AÇIK MI?
Bayram tatili dolayısıyla sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.
Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;
Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.
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