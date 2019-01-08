Aile hekimlerinin rapor çilesi bitiyor
SAĞLIK Bakanlığı, Hürriyet’in geçtiğimiz 26 Aralık’ta ‘Aile hekimleri isyanda’ başlığıyla haber olan aile hekimlerinin rapor çilesine kulak verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı rapor taleplerinin aile hekimleri üzerinde fazladan iş yükü oluşturduğunu belirterek, “Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlandı. Bu süreç neticesinde raporların nüshaları ihtiyaç halinde e-nabız üzerinden de temin edilebilecek” dedi. Çeşitli kurumların mevzuatta tanımlı olmadığı halde raporlar talep ettiklerini belirten Koca, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
200’DEN FAZLA ÇEŞİT
“Bakanlığımızca yapılan saha çalışmasında mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200’den fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yönlendirilip, aile hekimlerinden bu gibi raporları almaları istenmektedir. Bu tür rapor talepleri vatandaşlarımızı gereksiz bürokratik işlemlerle uğraştırdığı gibi, aile hekimlerimiz üzerinde de fazladan iş yükü oluşturuyor. Bu ek iş yükü, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürebiliyor.
STANDART GELECEK
Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem vatandaşımızı hem de aile hekimlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla çalışmaktayız. Diğer devlet kurumları ile bakanlığımızın yaptığı ortak çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Kısa sürede uygulamaya geçeceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, aile sağlığı merkezlerinde daha kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş olacaktır.”
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