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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Aile hekimlerinin % 46’lık zam isyanı

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Aile hekimlerinin % 46’lık zam isyanı

TBMM’de önceki gece, özel kira sözleşmelerine Tüketici Fiyat Endeksi esas alınarak zam yapma şartı getiren yasa kabul edildi. Ancak kamuya ait binalarda kiracı olarak hizmet veren aile hekimleri, Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak yapılan yüzde 46’lık kira zammına tepki gösterdi: “Hükümet enflasyonla mücadele ederken, Sağlık Bakanlığı kiralara nasıl bu kadar yüksek zam yapıyor?”

AİLE hekimleriyle yapılan kira sözleşmelerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik temel alınarak ‘O yılın eylül ayı ÜFE değerinin, bir önceki yılın eylül ayı ÜFE değerine göre artışı oranında artış yapılır’ maddesi yer alıyor. Dolayısıyla bu yılın eylül ayında yenilenen kira sözleşmelerinde eylül ayının ÜFE değerinin, 2017 eylül ayı ÜFE değerine göre yüzde 46’lık oranda artması gerekçe gösterilerek zam yapıldı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Kutbettin Demir, “Bu maddeye rağmen şimdiye kadar yapılan kira zamları yüzde 20’leri aşmıyordu. Bir anda yüzde 46’lık artış görünce biz de şaşırdık. Böyle yüksek bir oranın uygulanmasını beklemiyorduk. Ortada büyük bir haksızlık var. Bu zammın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Unutulmamalı ki biz kamu hizmeti veriyoruz” dedi.

DAYANMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Senem Özşehir ise şunları söyledi: “Aile hekimlerinin tüm masraflarını karşılamaları için verilen Cari Gider Ödeneği’ne yapılan zam oranı neyse kiraya da o oranda zam yapılmalı. Devletin kendi verdiği hizmet için kendisine ait binalardan kira adı altında bir ücret alması garabetini bir yana koyarsak, özel sektörde bile uygulatılmasına müsaade edilmeyen bu zam oranının Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere reva görülmesine razı değiliz. Çalıştırdığımız personelin asgari ücretine 3 yılda en az yüzde 60 zam yaparken, tıbbi donanıma harcadığımız masraf 3-4 katına çıkmışken, bizlerin bu giderler için aldığımız ödenek 3 yılda toplamda yüzde 30 civarında artmışken bu kira zammına dayanmamız mümkün değil.”
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, aile hekimi Dr. Recep Koç, “Aile sağlığı merkezleri giderlerini karşılayamaz hale getirildi. Cari giderimiz için ödeneklerin artırılmasını bekliyorduk ama fahiş kira zammıyla karşı karşıya kaldık. Bakanlık her aile hekimine aynı cari ödeneği verirken, kirayı semtlere göre belirliyor ve talep ediyor. Merkezdeki aile hekimlerinden daha yüksek kira bedeli alıyor” dedi.

‘HAKSIZ KAZANÇ’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan: Yaklaşık 23 bin dolayındaki aile hekimlerinin yaklaşık 14-15 bini kamudan kiraladıkları yerlerde kamu hizmeti sunuyor. Bu binaların kira bedellerini il sağlık müdürlükleri belirliyor. Sağlık Bakanlığı haksız kazanç elde ediyor ve biz Ticaret Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Meslektaşlarımızı, gerekli düzenleme yapılmadan kira sözleşmelerini imzalamayarak pasif direnişe çağırıyoruz. Çözüm basit. Bakanlık ya cari ödeneklerini harcama kalemleriyle aynı parite üzerinden zamlandırsın ya da kira artış oranlarını memur maaş zammı artışına endekslesin.”

 

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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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