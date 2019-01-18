Aile hekimi kirasına fren
Kamu binalarında kiracı olan ve bu yıl için yüzde 46’lık kira artışı öngörülen aile hekimlerinin imdadına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgesi yetişti. Genelgeye göre diğer kamu binaları gibi aile sağlığı merkezlerinin de kirası yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) geçemeyecek.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, yeni düzenlemenin kira sözleşmesini genelge tarihinden önce imzalayan aile hekimlerini de kapsamasını istedi. Yüksek orandaki kira zammının büyük sıkıntı yarattığını belirten Dr. Atakan şunları söyledi:
“Tek gelir kalemimiz, devletimizden aldığımız cari giderler. Ancak görev yaptığımız kamuya ait binalar için Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’ne yüzde 46 oranında artan kira ödemesi istenmişti. Bu, ülke enflasyon oranlarımıza da zararı olacak haksız bir uygulamaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge soruna çözüm oldu.”
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