Aile faciasında inanılmaz ifadeler: Gittim yattım, uyku tutmadı

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘üstsoyu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık Emir Küserman ve avukatı katıldı. Küçüklüğünden beri evde ailevi problemler yaşandığını söyleyen Emir Küserman şunları söyledi: “Evin tek çocuğuyum. Babam uyuşturucu kullanıyordu. Ben ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Bizi evden kovduğu için annemle birlikte Çanakkale’ye gittik. Yaklaşık 1,5 ay sonra iş imkanı olmadığı için eve döndük. Babam ‘Kullanmayacağım’ diye söz vermişti ama uyuşturucu kullanmaya devam ediyordu. Olay günü yine annemle tartıştılar. Annemin saçını çekti. Ben ayırmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm ve sakinleştirdim. Annem uyuduktan sonra odama geçtim. Birkaç saat sonra mutfağa geçerken babam salonda televizyon izliyordu. Yüzü asıktı görünce gidip konuşmak istedim. Neden böyle yaptığını sordum. Bana ‘Senin gibi bir oğlum yok’ diye küfretti.

AMACIM KORKUTMAKTI

O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime geldi. Korkutmak için bir kez salladım. Ancak boynuna isabet etti ve koltuğa düştü. Hırıltı sesleri geldi, şok oldum o an ne yapacağımı bilemedim. Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örttüm. Sonra da bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum. Sabaha kadar uyuyamadım intihar etmeyi düşündüm ancak annem yalnız kalır diye vazgeçtim. Sabah annemle nüfusta işimiz vardı, birlikte evden çıktık. Evde bir şeyimi unuttuğumu söyleyerek geri döndüm ve karakola giderek teslim oldum”

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Nilgün Küserman, “Sabah uyandığımda akşam yaşadıklarımızdan dolayı eşimin uyuduğu salona hiç girmedim. Oğlumun odasına gidip uyandırdım ve nüfustaki işlerimiz için evden çıktık. Oğlum evde bir şeyini unuttuğunu söyleyerek geri döndü. Biraz gecikince merak ettim. Evde babasıyla yine tartışmasından endişe duydum. Eşimi aradım açmadı, geri döndüm. Evin önünde polis arabasını görünce olayı öğrenmiş oldum. Oğlumdan şikayetçi değilim” diye konuştu.

Sanık avukatı, olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını söyleyerek, ceza verilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme, sanık emir Küserman hakkında ceza ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.