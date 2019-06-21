Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına personel alınacak! Başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu personel alımının detayları, branş dağılımı ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımının detayları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.
"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Söz konusu ilanın başvuru şartları ve tarihi henüz net değil. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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