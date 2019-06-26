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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ASDEP başvuruları ne zaman?

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ASDEP başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık bünyesinde personel alımı yapılacağını açıkladı. 100'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı duyurusunun ardından, başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ASDEP başvuruları ne zaman? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylı bilgiler.

Bakanlık bünyesinde kadroya dahil olmak isteyen vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylarını merak ediyor. 2019 yılı içerisinde yapılacak olan, 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımında, detayların belli olmasının ardından personel alımı için süreç başlayacak. Peki, 4 bin 321 personel alımı yapılacağını başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP ve diğer birimlere yapılacak olan personel alımıyla ilgili detaylar.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , 4 bin 321 personel alımı ile ilgili başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlanla ilgili detaylar belli oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor."

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

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