Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor
GeriGündem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.02.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesine yapacağı 80 personel alımı için ilan yayımladı. Avukat pozisyonunda yapılacak olan alımlar hakkında detayları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden paylaşan bakanlık, alımları sözlü sınav ile tamamlayacak. Peki, başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bünyesine yapacağı 80 personel alımı için şartları yayımlayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adaylarla özel şartları paylaştı. İşte, personel alımı hakkında o şartlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
d) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

Aranan özel şartlar ise şu şekilde;

a) Sınav işlemlerinde, geçerli durumda olmak kaydıyla; Hukuk Fakültesi mezunu olarak KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden puanı olmak.

b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr https://birim.ailevecalisma.gov.tr/personel ) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 04/02/2019 - 12/02/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Adaylar, (e-devletten alınabilen) öğrenim belgesini, ( diploma, mezuniyet belgesi, yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesi ile birlikte), KPSS sonuç belgesini, avukatlık ruhsatı ve/veya staj bitirme belgesi, Türkiye Barolar Birliğinden alınacak avukatlık ruhsatı başvuru belgesi, imzalı özgeçmişlerini başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.

c) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan başvuru formu, başvuru süresinin bitiminden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mah. 17. Cad. No:13 Kat :2 Emek/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir
yakını aracılığıyla veya posta ile ulaştırılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

SINAVDA ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?

Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;
a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili konular; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ait
alan bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uludağ'da şok! Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı

Gaziantep'te damat dehşeti: 5 kişiyi öldürdü

Trafoda patlama oldu, araçlar alev aldı

Dünyaca ünlü yönetmen THY için çekti... ABD dün bu reklamı izledi