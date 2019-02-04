Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alımı yapıyor

Bünyesine yapacağı 80 personel alımı için şartları yayımlayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adaylarla özel şartları paylaştı. İşte, personel alımı hakkında o şartlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

d) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

Aranan özel şartlar ise şu şekilde;

a) Sınav işlemlerinde, geçerli durumda olmak kaydıyla; Hukuk Fakültesi mezunu olarak KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden puanı olmak.



b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.



c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr https://birim.ailevecalisma.gov.tr/personel ) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 04/02/2019 - 12/02/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.



b) Adaylar, (e-devletten alınabilen) öğrenim belgesini, ( diploma, mezuniyet belgesi, yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesi ile birlikte), KPSS sonuç belgesini, avukatlık ruhsatı ve/veya staj bitirme belgesi, Türkiye Barolar Birliğinden alınacak avukatlık ruhsatı başvuru belgesi, imzalı özgeçmişlerini başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.



c) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan başvuru formu, başvuru süresinin bitiminden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mah. 17. Cad. No:13 Kat :2 Emek/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir

yakını aracılığıyla veya posta ile ulaştırılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



ç) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.



b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.



c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

SINAVDA ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?

Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;

a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili konular; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ait

alan bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.