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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak | ASDEP başvuruları ne zaman yapılacak?

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak | ASDEP başvuruları ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakanın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından gözler başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 4 bin 321 personel alımıyla ilgili detaylar....

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Duyurunun ardından, ASDEP kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecine dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 4 bin 321 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, ASDEP personel alımı ilanına  dair bilgiler.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk'un ASDEP 4 bin 321 personel alımı açıklamasının ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Fakat ASDEP personel alımına dair başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kouya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

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