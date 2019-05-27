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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.05.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Aile boyu vahşet! Baba azmettirdi, hala ve enişte boğarak öldürdü…

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Aile boyu vahşet! Baba azmettirdi, hala ve enişte boğarak öldürdü…

Yalova'da öldürülen 23 yaşındaki genç kadının failleri 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan genç kadının öldürülmesi için öz babasının, hala ve enişteyi azmettirdiği, temizlik yapma bahanesiyle genç kadını evine çağıran hala ve eşinin boğarak öldürdüğü cesedi ise ormana gömdükleri ortaya çıktı.

Yalova'da öldürülen 23 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadının katil zanlıları 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan kadının, öldürülmesi için öz babasının, kız kardeşi (kızın halası) ve bacanağını (kızın eniştesi) azmettirdiği, S.Ç.'yi temizlik yapma bahanesiyle evine çağıran hala ve eniştesinin boğup cesedini ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında ortadan kaybolan o zaman 23 yaşında olan S.Ç.'nin izine tam 25 senedir rastlanmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler birkaç kez aile fertlerinden bazı kişileri gözaltına alsa da delil yetersizliği yüzünden serbest bırakmak zorunda kaldı. Senelerce çözülemeyen cinayet dosyası faili meçhuller arasındaki yerini aldı.

25 SENE SONRA ÇÖZÜLDÜ

Bir ihbar üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirip yeniden incelemeye aldı. S.Ç.'nin kasten öldürülmesi olayında birinci derece şüpheli olarak değerlendirilen ve S.Ç. ile aralarında akrabalık bulunan şahıslar İstanbul - Arnavutköy ve Kocaeli - Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Haklarındaki iddiaları kabul eden şüpheli şahısların alınan ifadeleri neticesinde S.Ç.'nin 25 sene önce evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K. (71) tarafından kendisini öldürmesi için halası V.M. (56) ve halasının eşi M.M.'yi (71) azmettirdiği, halası V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı.

Zanlıların ifadelerinin ardından bölgede S.Ç.'ye ait cesedin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmaları başlatıldı. 25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M.(51) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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