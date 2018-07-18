Aile boyu maganda!
Bursa'da bir damat arabayla drift yaparken, sağdıcıysa silahla havaya ateş açtı. Damadın yanında gelinin durumdan çok memnun olduğu görülüyor.
Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Çevredeki vatandaşlar bu duruma tepki göstermese de, ön tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun olduğu gözlerden kaçmıyor.
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