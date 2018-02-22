"Aile Bakanlığı bizim tarafımızda yer almalı"

Duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özpolat ile babasından şikâyetçi olan Zekiye Kaya katıldı. Sanık avukatı Mustafa Özdemir, müvekkilinin cezai ehliyetinin olduğu belirtilen raporun yeterli inceleme yapılmadan verildiğini belirterek şu iddialarda bulundu: “Bu davada kadın kısmını bir yana bırakıyorum, Aile Bakanlığı’nın bu tarafta olması lazım. Müvekkil 15 yıldır gittiği her hastanede ‘Beni takip ediyorlar, öldürmek istiyorlar’ diyor. Böyle hasta bir adamın üstüne böyle gidiliyorsa sonuç böyle olur. Bu adam silah almışsa müştekiler yüzünden almıştır.” Özpolat’ın avukatı daha sonra taleplerin gerekçelerini yeterince açıklamasına izin verilmediğini öne sürerek salondan ayrıldı. Mahkeme heyeti, Ali Rıza Özpolat’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.