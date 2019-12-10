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10.12.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

AİHM'den Osman Kavala kararı

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AİHM'den Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi. Mahkeme, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Osman Kavala, 8 Haziran 2018’de AİHM’e yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS’nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5'inci maddesine aykırı olduğunu savunmuştu.

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