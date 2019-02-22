AİHM'den Hasankeyf’e ret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAİHM'den Hasankeyf’e ret
GeriGündem AİHM'den Hasankeyf’e ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Güven ÖZALP - Brüksel
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM'den Hasankeyf’e ret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AİHM'den Hasankeyf’e ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf için iki profesör, bir mimar arkeolog, bir gazeteci ve bir hukukçu tarafından 2006’da yapılan başvuruyu kabul edilemez bularak geri çevirdi.

Nihai nitelikte olan karara gerekçe olarak başvurunun konu bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) veya protokollerinin hükümleriyle bağdaşmaması gösterildi. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Hasankeyf için yapılan başvuruda, Türkiye’nin AİHS’nin özel hayata saygıyı düzenleyen 8’inci ve eğitim hakkını düzenleyen 1 numaralı protokolün 2’nci maddesini ihlal ettiği tezi işlenmişti. Başvuru sahipleri Hasankeyf arkeolojik sitesinin baraj nedeniyle ortadan kalkacak olmasının insanlığın eğitim hakkının ihlali anlamına geleceğini, bazı yapıların yer değiştirilmesine yönelik planının uygulanmasının imkansız olduğunu ve baraj projesinin bölgenin ekolojisine zarar vereceğini savundular. AİHM yaptığı değerlendirmede, Avrupa Konseyi üyeleri arasında kültürel mirasın başvuruda altının çizildiği kapsamda korunmasını sağlayacak bir bireysel hakkın, AİHS kapsamına dahil edilmesi doğrultusunda ortak eğilim olmadığına dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yok artık! Suçüstü yakalandı...

Ve tutuklandı!

Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

"Başka yerlere de yapacağız... 27 bin metrekarelik 'eko köy' kuruluyor"