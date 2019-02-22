AİHM'den Hasankeyf’e ret
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf için iki profesör, bir mimar arkeolog, bir gazeteci ve bir hukukçu tarafından 2006’da yapılan başvuruyu kabul edilemez bularak geri çevirdi.
Nihai nitelikte olan karara gerekçe olarak başvurunun konu bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) veya protokollerinin hükümleriyle bağdaşmaması gösterildi. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Hasankeyf için yapılan başvuruda, Türkiye’nin AİHS’nin özel hayata saygıyı düzenleyen 8’inci ve eğitim hakkını düzenleyen 1 numaralı protokolün 2’nci maddesini ihlal ettiği tezi işlenmişti. Başvuru sahipleri Hasankeyf arkeolojik sitesinin baraj nedeniyle ortadan kalkacak olmasının insanlığın eğitim hakkının ihlali anlamına geleceğini, bazı yapıların yer değiştirilmesine yönelik planının uygulanmasının imkansız olduğunu ve baraj projesinin bölgenin ekolojisine zarar vereceğini savundular. AİHM yaptığı değerlendirmede, Avrupa Konseyi üyeleri arasında kültürel mirasın başvuruda altının çizildiği kapsamda korunmasını sağlayacak bir bireysel hakkın, AİHS kapsamına dahil edilmesi doğrultusunda ortak eğilim olmadığına dikkat çekti.
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