AİHM’den Demirtaş kararı
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2005’te terör örgütü PKK’nın o dönemdeki medya organlarından Roj TV’de katıldığı bir programda, teröristbaşı Öcalan’ı Kürtlerin lideri olarak tanımlayıp Kürt sorununun çözümünde rol oynayabileceğini söylediği için cezaya çarptırılmasını insan hakları ihlali saydı.
AİHM ifadelerin şiddet ya da nefret içermediğine ve terör örgütü propagandası gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 aylık cezanın demokratik bir toplumda gerekli olmadığına hükmetti. Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan 10’uncu maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye, Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 3 bin 500 Euro tazminat ödeyecek. AİHM gündeminde bir Demirtaş davası daha var. Demirtaş’ın gözaltı ve tutukluluk halinin devamına ilişkin 2018’de açıklanan karara iki tarafın da farklı gerekçelerle itiraz etmesi nedeniyle temyiz organı konumundaki Büyük Daire’ye taşınan davanın duruşması 18 Eylül’de yapılacak.
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